"Trebuie să avem realitatea termenului măcar noi, dacă nu și premierul. Campania de vaccinare a fost sub conducerea premierului prin CNCAV iar secretarul de stat în Ministerul Sănătății (Andrei Baciu - n.r.) numit de PNL. Modul în care s-a derulat campania de vaccinare a fost în directă subordonare a premierului. În ciuda acestui lucru, la MS s-a încercat accelerarea campaniei prin măsurile propuse în urmă cu 2 săptămâni (vouchere pentru cei care se vaccinează, vaccinarea în cabinetele medicilor de familie și în ambulatorii de specialitate - n.r). Nu pot spune de ce spune că MS este vinovat de mersul lent al campanie", a afirmat Mihăilă.

Referitor la faptul că Ministerul Sănătății a rămas fără finanțare ca urmare a amânării rectificării bugetare în cadrul căreia ar fi urmat să fie alocate fonduri pentru Sănătate, în schimb fiind adoptat proiectul Anghel Saligny, cunoscut și ca PNDL3, fostul ministru a arătat că acest lucru demonstrează, de fapt, care sunt prioritățile actualului premier.

"Cred că decizia din sedința de Guvern în care a fost adoptat PNDL ne spune care sunt prioritățile premierului. Când avem în balanță subiecte care privesc siguranța oamenilor (...) și alegi să treci PNDL 3, care este un proiect nu neapărat rău dacă ar fi bine implementat, dar amâni rectificarea pentru capital electoral intern e clar că capacitatea de a lua decizii și a prioritiza nu este cea mai bună", a explicat Mihăilă.

Întrebată în ce privințe a avut sprijinul primului-ministru și în care nu a beneficiat de suportul acestuia, fostul ministru al Sănătății a răspuns: "Până la discuția despre rectificare, majoritatea proiectelor propuse, deși întârziate, au fost acceptate până la urmă. Nu pot să spun că activitatea per total a fost paralizată. O parte din proiecte au avut susținere, o parte nu".

În condițiile în care, în prezent avem 2000 de cazuri de COVID pe zi iar campania de vaccinare este considerată de unii specialiști un eșec, Ioana Mihăila a precizat că la mijlocul lunii septembrie am putea ajunge la 4000 de cazuri pe zi.



"Ultima estimare de la INSP, de fapt o actulizare a estimărilor anterioare, apreciază că la mijlocul lui septembrie am putea ajunge la 4000 pacienți spitalizați. E ultima estimare la care am avut acces", a arătat Mihăilă.