Mihai Șora s-a plâns că ultima factură primită de la Enel, care are data scadentă la sfârșitul lunii septembrie, este de 6.096,99 de lei, în condițile în care are în casă doar câteva aparate electrice: un bec economic la birou, un frigider micuț, un laptop, o tabletă, un telefon mobil, o maăină de spălat, de care nu abuzează. Filozoful spune că nu are televizor și alte aparate electrocasnice.

„Un bec mititeluț, la masa de scris: „economic“ i se spune.

Un frigider A+++, Zanussi, și el mititel (cel mai scund din comerț).

Un laptop HP (care stă să-și dea obștescul sfârșit, dar care nu a fost vreodată, în lunga lui viață, energivor).

O tabletă cu măr.

Un telefon mobil.

O mașină de spălat rufe (de care nu abuzăm, fiind – de la natură – mai sobri și curăței).