Mihai Chirica: „Nu e o chestiune personală. Ceea ce a deranjat foarte mult este că am consumat foarte multă energie. După aproape 10 ore de discuții nu am ajuns la un consens. Nu trebuia să pierdem ore întregi și să ne întindem nervii la maxim. Pentru noi contează, e vorba de binele orașului. Nu aș vrea să dau lecții nimănui. Nu suntem parteneri cu USRPLUS la Iași. Nu știu de ce nu funcționează la Iași. Am căutat toate soluțiile chiar prin discuții la nivelul structurii centrale de partid. Putem conviețui o durată rezonabilă de timp pentru binele cetățenilor. Mi-a trecut revolta, revolta nu folosește nimănui. Toate sindicatele au cerut explicații primarului. Le-am dat siguranța continuității. Sunt oameni cu handicap care-și așteaptă ajutoarele ca să supraviețuiască. Sunt 6.400 de familii în această situație. Între ce spune doamna Chichirău și adevăr e o mare distanță.”

Chirica a mai spus că organigrama Primăriei Iași este subdimensionată cu 180 de posturi.

Mihai Chirica: „Toate liniile bugetare și amendamentele s-au discutat unul câte unul. Am găsit soluții, dar s-a luat decizia de la USRPLUS de a nu vota bugetul local în Iași și de a arunca orașul în aer. La votul în comisii, USR s-a ridicat și a zis că se abține la vot. Eu nu voi mai sta la masa cu doamna Chichirău. E o decizie pe care eu am luat-o. (…) Bugetul e executat pe mai bine de un trimestru. Ne-am întors mereu la reducerea fondurilor de salarii. Avem cu 180 de angajați decât prevede organigrama. Nu putem distruge o relație între angajator și angajați doar că așa vrem noi.”