Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 20-26 ianuarie 2025. Noutati de la pietrele mistice!

Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 20-26 ianuarie 2025. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – THURISAZ, inversata. Runa iti indica un posibil atac care sa se manifeste ca un ghimpe in coasta ta, deci este nevoie sa te aperi. Aceasta runa are drept simbol ghimpele si semnifica ceea ce instiga, ceea ce interfereaza cu proiectele tale. Are o energie agresiva, masculina, puternica si de foc distrugator. Thurisaz iti vesteste ca ceva pare a fi ca un ghimpe agresiv in experienta ta. Priveste ghimpii ca pe simbol al unui gard ce sta intre tine si urmatorii tai pasi. Dupa ce ai claritate ca ghimpii exista, vei sti ce directie sa urmezi pentru a te indeparta de ei si nu prin ei sau alaturi de ei ca sa te ranesti.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Daca simti ca esti jos, tine mintea ta sa constientizezi ca de jos nu se poate lua decat in sus. Nu lasa regretele trecutului sau fricile viitorului sa te opreasca sa te bucuri de prezent. Pierzi energie sa te gandesti la ce nu mai poti schimba sau sa te temi de ce nici nu a venit inca ! Gaseste in prezent compania prietenilor buni si familiei si vizualizeaza-ti visele, ca prim pas spre a le implini.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

ETALARE RUNE PENTRU RAC (21 iunie – 22 iulie)

Runa etalata – BERKANA. Energia acestei rune este conectata la Freya, Mama zeita primordiala a vietii dar si cu Hild care restaureaza viata. Este energia devotiunii, a hranitului, a vindecarii prin ingrijire si implicare. Tot ce inseamna bebelusi, hrana, maternitate si act de a avea grija de o alta viata este legat de aceasta runa. Ti se vesteste accesul la energia regenerarii vietii tale si o crestere si evolutie frumoasa pentru tine sau pentru cineva pe care il iubesti si ingrijesti.

ETALARE RUNE PENTRU LEU (23 iulie – 22 august)

Runa etalata – Ehwaz (inversata): Atentie la blocaje! Ce anume te tine pe loc? Care sunt cauzele pentru care nu poti inainta? Sunt momente cand pasivitatea iti face foarte bine. Fa un pas inapoi si analizeaza mai bine ce ai de facut. Atentie si la comunicare, pot aparea tensiuni.

ETALARE RUNE PENTRU FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Runa etalata – Gebo: Pornind de la legenda Brunhildei si a inelului daruit de Sigurd, blestemat de zeul malefic Loki, aceasta runa aduce mesajul ca, oricat de nobile ti-ar fi intentiile, oricat de curate ti-ar fi sentimentele, esti la mana destinului. Soarta trebuie respectata, caci ea este prezenta in toate lucrurile.

ETALARE RUNE PENTRU BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Tine mintea deschisa ca sa vezi schimbarile si la nevoie fa compromisuri. Ca sa mergi pe drumul drept, trebuie sa te uiti si dupa oportunitati mai profitabile sau sa fii curajos si sa urmezi chiar si o schimbare completa de directie.

