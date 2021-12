„Medicii cei mai importați din Israel au apărut în media ca să explice importanța vacinării. Nici azi mulți oameni nu înțeleg ce este acest Covid și cred că este un fel de gripă, însă este o boală extrem de gravă. Aveam zile când plângeam când vedeam câți oameni mureau zilnic de Covid în România. Este nevoie de educație făcută populației. În Israel, totul este digitalizat, se poate ajunge la dosarul medical al fiecărei persoane, fiecare are medicul lui. Eu aveam pacienți care îmi cereau să le explic ce este noul coronavirus. Vaccinarea a început în 19 decembrie, în Israel, am fost primul medic din lume care a făcut un vaccin anti-Covid. Dacă până în decembrie am avut 3 carantine, de atunci nu am mai avut probleme. Actualul val 4 ne-a lovit, am avut zeci și sute de morți. Nu știam mai nimic de vaccin, dar știam că vor ajuta. În primele 3 luni anticorpii erau mari, iar la 6 luni nivelul acestora ajungea la nivelul minim. Am început vaccinarea cu a treia doză, care a crescut numărul de anticorpi a crescut și se crede că boosterul ține 8-9 luni. Azi avem cel mult 400 de bolnavi și cel mult 150 de cazuri grele. Am început să închidem și secțiile Covid pentru nu mai sunt bolnavi. Această variantă Omicron știm că a început în Africa în urmă cu o săptămână. Cei care sunt vaccinați cu trei doze sunt puși la adăpost, nu chiar 95%, ca în cazul Delta, dar undeva pe la 90%. Se crede că Omicron îi va ataca pe cei abia recuperați din boală sau pe cei vaccinați de doar două ori. Numai vaccinarea poate pune viața copiilor la adăpost. Israel a fost prima țara care a vaccinat 50% din copii cu vârsta cuprisnă între 5 și 12 ani. Nu au fost cazuri de miocradită, poate doar la cei de 16 -29 de ani. Acea durere este ceva care apare după vaccin și trece după câteva zile”, a declarat Herman Berkowitz în emisiunea Legile Puterii”.