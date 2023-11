Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavriil sunt doi dintre cei mai importanți arhangheli din teologia creștină. Ziua lor de sărbătoare, care are loc în fiecare an pe 8 noiembrie, este primită cu mare entuziasm și cu mult respect de către cei care le poartă numele.

În această zi — considerată ca fiind una cu o mare încărcătură spirituală și religioasă — persoanele născute sub aceste nume primesc mesaje de felicitare și urări de bine, fie din partea celor dragi, fie din partea cunoscuților. În acest context, mesajele de mai jos vin să inspire și să ofere idei de texte pe care le poți trimite prietenilor și familiei pentru a sărbători sfânta lor zi de nume.

Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se-mplineasca! La multi ani, Gabi!

Arhanghelul Mihail, inger al adevarului si al dreptatii, sa-ti stea alaturi mereu, la bine si la greu, sa-ti lumineze calea si sa-ti arate destinul. La multi ani Mihai/Mihaela!

Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume. Sa ai parte numai de zile senine si insorite! La multi ani, Mihai!

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!

Tot ce-ti doresti, tot ce-ti lipseste si-ti foloseste, sanatate, prieteni adevarati, si multa bucurie! La multi ani, Gabriela!

Fie ca sfantul ce te protejeaza sa-ti aduca mult noroc, fericire si impliniri. La multi ani Mihai/Mihaela!

Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sfintii Mihail si Gavriil cat mai frumoasa!

De ziua ce-ti surade-n prag/ De-i porti frumosul nume/ Eu iti doresc tot ce-i mai drag/ Si mai frumos pe lume! La multi ani Mihai/Mihaela!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!

Draga Gabi, iti doresc o zi onomastica nemaipomenita si sa fii din ce in ce mai mult iubita. La multi ani!

La multi ani, Gabita! Ceea ce iti doresti sa ti se indeplineasca si sa fii iubita!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Mihnea!

Ingerul Mihail sa iti calauzeasca pasii, sa iti aduca bucurie in suflet si sa fie intotdeauna cu tine! La multi ani!

La multi ani, Gabriel! Asa cum soarele lumineaza pentru toata omenirea asa si tu ne luminezi noua viata. Fie-ti viata senina ca rasaritul de soare, iar sufletul mereu curat si tanar ca roua de pe flori . O zi de neuitat care sa tina o viata!

Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani de Sfintii Mihail si Gavril!

Fie ca toate intamplarile frumoase si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sfintii Mihail si Gavril cat mai frumoasa!.

La multi ani si fie ca Sfantul al carui nume il porti sa te calauzeasca mereu!

Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii! La multi ani, Gabriela!

Fie ca sfintii ce te protejaza sa-ti aduca mult noroc, fericire si impliniri. Sa ai o zi minunata!

Fie ca adierea vantului lin al acestei zile frumoase de primavara sa te mangaie cu mirosul imbietor al florilor de mai, iar sufletul sa-ti ramana deschis catre calea fericirii si implinirii eterne! La multi ani, Gabriela!

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare in caldura sufletelor lor intr-o zi magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

Draga Mihaela, nici anul asta nu te-am uitat. Iti urez la multi ani si tot ce e mai bun in viata!

Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani, Mihai/Gabriel!

Te felicit cu ocazia zilei de nume si iti urez un cer senin, un soare stralucitor, fericire deplina si tot ceea ce este mai pur si mai luminos! La multi ani, Mihnea!

Un gand senin si cateva soapte trimise din zari indepartate sa-ti spuna la ureche clipe curate, iubire, fericire, sanatate. La multi ani, Mihai/Gabriel!

Lumea toata-i trecatoare, oamenii se trec si mor, tu esti nemuritoare, La multi ani si mult umor!

Sa traiesti Gabita o mie de ani si inca o viata, sa petrecem, sa bem pana dimineata.

Sub tavan de stele, Si cu bani si fara bani, Intr-un miez frumos de noapte, lumea-ti spune La multi ani!

Un simplu La multi ani plin de noblete, acum ca m-am debransat si gandesc la rece!

