Medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele SNMF: În România nu se vor administra vaccinuri dacă nu e cert ca sunt sigure

Comisia Europeana are deja precontracte cu mai multe tari si se estimeaza ca vaccinul va ajunge in Romania in primul trimestru al anului viitor. (...) Speram ca vor fi vaccinuri capabile sa puna capat acestei pandemii", a spus mediul de familie Dumitra, care este si coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul SNMF.

In opinia sa, pana la aparitia pe piata a acestui vaccin va mai trece o perioada, iar una dintre problemele care apar se refera la acceptarea vaccinarii de catre populatie.

"Daca nu vom avea o acoperire vaccinala satisfacatoare degeaba vom avea vaccinul. E foarte important ca noi si mass-media sa transmitem informatia corecta catre populatie pentru a pune capat acestei pandemii", opinat Gindrovel Dumitra.

Intrebat carei categorii de populatie ii va fi adminstrat vaccinul prima data, odata ce va ajunge in tara, medicul a raspuns: "Nu stim care vor fi primele vaccinuri care vor sosi. Cu siguranta ca vor fi centre vaccinale. Se va incepe probabil cu personalul sanitar, apoi grupele de risc, vorbim despre persoane de 60+, persoane cu boli cornice, precum si cele care fac parte din serviciile esentiale care participa la lupta impotriva pandemiei. Abia in vara restul populatiei va fi vaccinata astfel incat sa pune capat acestei pandemii".

Pe de alta parte, el si-a exprimat speranta ca sa nu se repete experientele trecuta legate de vaccinare, referindu-se, practic, la reticenta unei parti din populatie legata de acest subiect.

"Avem o perceptie destul de clara legata de efectele pandemie. Vor exista persoane care vor avea reticenta la vaccinare, dar sper ca numarul lor sa fie mic astfel incat sa atingem acea vaccinare extinsa", a aratat medicul.

El a precizat ca, pana in prezent si chiar si dupa atatea luni, nu se cunoaste inca durata de protectie oferita de anticorpi dupa boala: "Avem date la 3 luni si 6 luni. In literatura de specialit avem si cazuri de reinfectie (...). Sunt discordante acum datele. Unele se refera la cazuri mai usoare, altele la mai grele. Chiar si persoanele care au trecut prin boala vor avea nevoie de vaccinare".

Pentru a linistit populatia, medicul a subliniat insa ca, in Romania, nu se vor administra vccinuri care nu au dovezi ca din faza 3 sunt vaccinuri singure. "Vaccinurile folosite in Romania vor fi cele care sunt dovedite sigure", a conchis vicepreședintele SNMF.