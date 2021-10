Amânarea operațiilor va avea efecte foarte grave, spune medicul, care subliniază că vinovați de această situație sunt și cei care nu s-au vaccinat și ”oamenii de știință precum Șoșoacă”.

”Imi cer scuze (un fel a spune) fata de cei ce vor avea nevoie de interventii chirurgicale, dar timp de 30 de zile, datorita realitatii prin care trecem, nu putem rezolva decat pe cei care sunt urgente. Injuraturile va rog sa le adresati celor ce nu s-au vaccinat si oamenilor de stiinta incepand cu Sosoaca.

Imi pare rau, mai ales pentru cei cu patologie oncologica, la care uneori evolutia se precipita si la care orice zi conteaza. Dupa aproximarea noastra , situatia risca sa se prelungeasca si sa fie mult mai grava decat ce a fost anul trecut.

Imi exprim si frustrarea acum, deoarece m-am vaccinat ca sa pot ajuta oamenii, asumandu-mi absolut orice risc posibil, ca acum din cauza geniilor de tip Google, sa stau sa ma uit neputincios la pierderile colaterale, determinate de blocarea spitalelor de avalansa covidiotilor”, a scris chirurgul pe Facebook.

Paul Ichim pledează pentru vaccinarea obligatorie a medicilor, numindu-i ”năuci” pe cei care refuză acest lucru, și explică faptul că democrația și libertatea implică responsabilitatea socială de a nu pune în pericol viața altora, nu ”în dorința de a fi idiot”.

”Toate natiile care s-au vaccinat la greu si care si-au dat drumul la economie si circulatia cetatenilor, sunt imbecile, doar astia de la noi sunt "geniali". O sa ne coste chestia asta rau tare.

Ca sa nu fiu tot contrat, da exista un procent mic de nauci si printre cei din breasla noastra. De mult tebuia facut si la noi ca in Israel cu personalul medical si incheiata discutia.

Observ ca s-a trezit in poporul asta al nostru, o dorinta arzatoare pentru libertate si democratie, doar ca se manifesta in dorinta de a fi idiot, nu in responsabilitatea sociala de a nu ameninta viata altora”, a mai scris medicul.