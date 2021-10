"Având în vedere existența unui număr crescut de persoane infectate cu virusul SARS-COV2, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate la nivelul Municipiului București, care mențin o presiune crescândă asupra capacității de gestionare a unității sanitare, (...) ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ORDIN:

Art. 1. Începând cu data de 05.10.2021, medicii rezidenți în specialitatea de medicină de urgență întrerup stagiile pe care le efectuează în alte clinici decât cele de bază și se prezintă la centrele de îndrumare, în vederea includerii în gărzile/turele din cadrul unității de primiri urgențe care asigură îndrumarea în rezidențiat", se arată în ordinul de ministru adoptat.

"Toţi rezidenţii de medicină de urgenţă urmează să fie preluaţi la stagiul de bază, adică la unităţile de primiri urgenţe. Sunt mulţi rezidenţi în stagii, în diferite secţii. Urmează să fie preluaţi la unităţile de primiri urgenţe pentru completarea personalului. Iar la nivelul Ministerului Sănătăţii se discută la acest moment şi pentru rezidenţii de ATI, pentru anumite măsuri care urmează să fie aplicate, ca să putem să mobilizăm un număr mai mare de rezidenţi", a arătat secretarul de stat Raed Arafat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Al doilea ordin, care este valabil, însă, pentru o perioadă de 30 de zile, prevede suspendarea internărilor şi intervenţiilor chirurgicale, precum şi a altor tratamente şi investigaţii medicale care nu reprezintă urgenţe şi care pot fi reprogramate.

Ordinul, adoptat în contextul creşterii cazurilor de SARS-CoV-2, prevede şi introducerea turelor de 12 ore pentru unităţile spitaliceşti cu deficit de personal. Arafat a menţionat că managerii vor organiza programul şi că este o "soluţie temporară bună" pentru a eficientiza preluarea pacienţilor în unităţile de primiri urgenţe.

"Pentru unităţile spitaliceşti la care permanenţa nu se poate asigura doar prin intermediul liniilor de gardă, managerii implementează măsura asigurării permanenţei prin ture de 12 ore, pentru întregul personal deficitar, astfel încât personalul respectiv să nu se mai prezinte zilnic la unitate, ci doar în turele în care este programat. Acum, în mare parte, unităţile funcţionează aşa: ai patru medici, vin toţi dimineaţa, stau până pe la ora unsprezece-unu, după care rămâne un singur medic de gardă, până a doua zi. Presiunea este foarte mare pe un medic, începând cu ora 1,00 până a doua zi, iar medicii ceilalţi trei au plecat acasă şi vin a doua zi din nou toţi medicii şi din nou se reia treaba asta. Acolo unde este deficit, se lucrează în ture, ceea ce înseamnă că vine un medic 12 ore - asta este recomandarea, de 12 ore, pentru că este foarte greu să stai 24 de ore - stă 12 ore, pleacă, se odihneşte 24 de ore. Mai vine 12 ore, mai face o pauză şi aşa mai departe", a precizat şeful DSU.

Asociație: Medicii rezidenți aflați în primii doi ani de pregătire efectuează gărzi neplătite

Medicii rezidenți aflați în primii doi ani de pregătire efectuează gărzi neplătite peste norma prevăzută în contractul de muncă, acuză Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți din România, care consideră că este nevoie de implementarea unui sistem de evaluare a cadrelor medicale implicate în pregătirea în rezidențiat.

"Din perspectiva gărzilor efectuate de către medicii rezidenți dorim să semnalăm o practică ilegală diseminată la nivelul întregii structuri de rezidențiat, prin care medicii rezidenți aflați în primii doi ani de pregătire, iar unii dintre ei pe toată perioada rezidențiatului, efectuează gărzi neplătite peste norma prevăzută în contractul de muncă”, arată organizația, într-un comunicat remis 360medical.ro.

Medic, semnal de alarmă: Gărzile medicilor rezidenţi sunt muncă forţată, neremunerată - Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după ce medicul Marian Stamate a reclamat o serie de nemulţumiri, într-o postare pe Facebook.

"Un medic angajat cu contract de muncă cu normă întreagă într-o unitate sanitară are veniturile raportate la două salarii de bază diferite, respectiv până la ora 14:00, este remunerat cu un salariu corespunzător Legii 153 pe 2017, iar în următoarele ore, cele de gardă, munca sa este remunerată corespunzător unui alt salariu de bază respectiv OUG 114/ 2018 (…) S-a ajuns astfel la o situaţie discriminatorie, medicul de aceeaşi specialitate, cu aceeaşi vechime, să fie remunerate diferit, în funcţie de raportul pe care acesta îl are cu unitatea sanitară. Dacă este angajat cu normă întreagă va avea gărzile mai prost plătite decât acelaşi medic care nu are contract de muncă cu normă întreagă", afirmă medicul.

Potrivit curentul.info, acesta reclamă faptul că gărzile medicilor rezidenţi sunt muncă forţată, neremunerată, dar şi inechitatea din sistemul spitalelor universitare sau clinice, unde medicii cu funcţii de conferenţiar sau profesor nu au obligaţia de gardă, astfel încât nu sunt obligaţi să presteze o gardă lunară gratuită, în timp ce restul medicilor au această obligaţie lunară.

A treia problemă sesizată este problema gărzii gratuite în sine, care este obligatorie, ceea ce este "un fapt cu totul nefiresc".