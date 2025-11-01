Cea mai importantă noutate este introducerea unui plafon suplimentar de 250 de milioane de lei, dedicat exclusiv termoficării. Această sumă va fi folosită pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor rezultate din furnizarea agentului termic.

Măsura are scopul de a sprijini autoritățile locale în asigurarea continuității și funcționării sistemelor de încălzire.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat sâmbătă că Guvernul a adoptat o măsură esențială pentru administrațiile locale: prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile și consiliile județene pot solicita împrumuturi de la stat prin Trezoreria Statului.

Obiectivul finanțării

Nazare a explicat că acești bani sunt puși la dispoziție pentru a sprijini autoritățile locale să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investițiile locale și să asigure finanțarea serviciilor de termoficare.

Plafon suplimentar pentru căldură

A fost introdus un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei, dedicat exclusiv sectorului de termoficare. Aceste fonduri sunt destinate, plății facturilor restante și acoperirii pierderilor din furnizarea agentului termic. „Astfel, orașele vor putea asigura încălzirea populației în sezonul rece 2025–2026”, a precizat ministrul.

Condiții avantajoase

Împrumuturile sunt oferite în condiții avantajoase. Adică au dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare (între 1 și 10 ani) și 12 luni de grație.

Ministrul a concluzionat: „Sunt măsuri concrete prin care continuăm să sprijinim administrațiile locale să ducă la capăt [proiectele].”