„Conform procedurii, în Statele Unite, așa e sistemul judiciar la ei, atunci când ești arestat 24 de ore urmând a fi deferit unei instanțe, unui judecător de regulă se urmează procedura următoare: amprentare la toate cele 10 degete ale mâinilor, fotografie față și profil și scărița celebră prin care se determină ce înălțime ai. Această fotografie există în Statul Iowa în sistemul judiciar respectiv. Ea există. Nu poate fi accesată. Dosarul a fost prescris, conform legii americane și el nu mai poate fi accesat public de nimeni, cu excepția autorităților federale. Dar acea fotografie există. Nu pentru că îl chema Florin Cîțu, ci pentru că s-a urmat procedura ad literam. Cum ar fi fost ca în presa românească să apară acea fotografie acum? Față, profil și scăriță” a dezvăluit sociologul Marius Pieleanu, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS, citat de realitateadebucuresti.net.

„Legea care interzice condamnaților penali sau celor care au cazier să ocupe o funcție de demnitate publică, celebra lege apropo de Liviu Dragnea, nu specifică și locul unde trebuia să fi săvârșit infracțiunea. Asta e clar. Nu numai pe teritoriul României, dacă ai săvârșit o infracțiune ea poate fi oriunde în lume și îți interzice dreptul de a ocupa o funcție publică. Dar tema nu este ce a scris în declarația către ORNIIS (n.r. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat). Faptul că ne-a mințit, faptul că această nouă clasă politică, domnul Florin Cîțu se definește ca fiind politician societate post adevăr, cum se mai numește ea. Adică lăsați deoparte vechile metehne și vechiul mod de a face politică, noi facem o nouă politică bazată pe adevăr și pe o biografie curată a fiecăruia dintre noi. Păi acest exemplu pe care noi îl comentăm intră exact în contradicție cu modelul din spațiul public. Un nou tip de politician, care are drept reper cotidian de viață adevărul. Păi dânsul ne-a mințit. Problema fundamentală este legată de a spune adevărul. Politicianul are obligația, spre deosebire de vechea clasă politică, noua clasă politică are obligația să spună adevărul răspicat, nu să se ascundă după argumente cu caracter formal”, a subliniat Pieleanu.

„Marea problemă a PNL este că USR nu vrea să finanțeze PNDL (n.r. Planul Național de Dezvoltare Locală). PNDL, pentru toți cei care știu, este principala sursă de finanțare a UAT-urilor (n.r. Unităților Administrativ Teritoriale) și sunt UAT-uri cu conducere liberală. USR nu vrea să finanțeze PNDL. Deci e conplicat”, a concluzionat sociologul.