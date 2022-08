„Eu nu am ieşit în conferinţa de presă de capul meu. A fost o decizie a partidului. Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri de capul meu. Şi când a început astăzi conferinţa de presă am spus aşa: «acestea sunt măsurile pe care noi, PSD, le vom propune în coaliţie, bazate pe o analiză, bazate pe cifre şi pe estimări, bazate pe tot ceea ce înseamnă impact bugetar». (…) Se ştia foarte clar şi a fost asumat că noi vom mai veni cu o serie de măsuri. De la lansarea ultimului pachet Sprijin pentru România cu acele vouchere şi cu acei 700 de lei reamintesc că public preşedintele partidului PSD a spus clar că vom mai lucra la un pachet de măsuri pentru că este necesar”, a declarat ministrul Marius Budăi, miercuri seară, la un post TV.

Acesta a subliniat că nu au fost propunerile sale, personale, ci ale partidului.

Eu repet: eu nu am ieşit public de capul meu, nu am făcut o conferinţă în nume propriu. A fost o decizie a Partidului Social Democrat că continuăm să propunem coaliţiei să implementăm măsuri. (…) În începerea prezentării de astăzi, nu am spus că de mâine asta se va întâmpla. Am spus că sunt propunerile PSD pe care le vom pune la masa dialogului în coaliţie ”, a subliniat Marius Budăi.

Ministrul Muncii susține că „nu ar trebui să fie nicio problemă” legată de anunțul său, pentru că și ministrii liberali au făcut publice propuneri care nu au fost discutate în coaliţia de guvernare.

„De ce spun eu că nu ar trebui să fie nicio problemă? Domnul ministru Marcel Boloş chiar a anunţat o posibilă măsură viitoare de a fi aceste carduri, aceste vouchere să fie în vigoare şi la anul. Nu s-a discutat în coaliţie. Este o viziune, a propus-o. Tot dinspre PNL a venit acea propunere cu majorarea pragului de la 2.000 la 3.000, nu s-a discutat în coaliţie, au propus”, a mai declarat Marius Budăi, adăugând: „Noi suntem convinşi că nu pot exista dispute ideologice atunci când este vorba despre a susţine populaţia şi economia. Pur şi simplu nu suntem în perioada în care să avem timp de certuri atunci când obiectivul nostru trebuie să fie sprijin pentru România”.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile nu vor fi acceptate şi adoptate, ministrul Muncii a a răspuns că se va analiza şi se va lua o „decizie finală”, el reamintind că măsurile sunt „extrem de bine justificate, extrem de bine calculate”.

Reacția lui Marius Budăi vine după ce premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că nu s-a discutat în coaliție propunerea PSD de creștere a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie 2023, așa cum a propus PSD. Întrebat de jurnaliști dacă vor fi aprobate propunerile anunțate de ministrul Budăi, Nicolae Ciucă a precizat că nu poate să răspundă cu da sau nu.

Marius Budăi a anunțat miercuri că PSD a propus creşterea pensiei minime de la 1.100 lei şi a salariului minim la 3.000 lei.

Și vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă l-a acuzat pe Marius Budăi că a avansat niște majorări care nu au fost discutate în coaliție și nici din punct de vedere al susținerii financiare din bugetul de stat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, la Legile Puterii. Falcă l-a acuzat pe ministrul Budăi că a încercat „să vândă o iluzie” românilor și că nici nu a discutat aceste măsuri cu ministrul Finanțelor, tot social-democrat, pentru a vedea impactul bugetar.