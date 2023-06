Îndrăgita actriță Marinela Chelaru a povestit într-o emisiune TV care îi este starea de sănătate după ce, recent, a făcut 4 atacuri vasculare cerebrale.

”Am făcut 4 AVC-uri. Nu prea știu despre asta, că eu am făcut altă facultate… Înainte de Paște mi s-a făcut rău, am chemat ambulanța și m-au dus la spital și acolo am făcut 4 AVC-uri. Știu că mi-a fost rău. I-am spus doctorei care a avut grijă de mine că nu plec din spital că mă simt foarte rău. Mi-a dat cu pumnul medicamente. În viața a vieților mele nu am văzut atâtea pastille! Și mi-a zis doamna care era în salon cu mine: ”Doamna Marinela, era să vă pierdem aseară.” Și am zis: ”Când vrea Dumnezeu să ne ia, ne ia.” Dar, o fi zis Dumnezeu: ”Hai, că te las un pic, să mai stai.” Acum am ieșit la pensie, vreau să stau și eu liniștita… că am o pensie mare, cea mai mare, după 40 de ani de muncă. Mi-e și rușine să spun, că zice lumea că mă vait. Păi mă vait! Că la 1.400 de lei pensia pe luna, am avut 900 întreținerea. Dar știi ceva? Prefer să fiu sănătoasă. Mănânc pâine cu unt și o să treacă.”

Întrebată cum se simte, actrița a spus: ”Mi-e foarte rău. Dacă ies afară, trebuie să mă țin de mașini, de ziduri. Mi-a zis un medic neurolog că îmi trebuie baston. Sunt foarte supărată pentru chestiile care mi se întâmplă. Dar Dumnezeu mă iubește, mă ține și asta e… mă descurc. Eu cred că Dumnezeu a zis că trebuie să fac mai întâi cunoștiință cu moartea. Și am făcut de câteva ori. Acum nu mă mai interesează nici dacă se desface cerul în patru. Iau viața așa cum e.”

Marilena Chelaru a fost diagnosticată cu diabet zaharat de tip 2, afecțiune care i-a schimbat complet stilul de viață. Actrița a suferit atât de mult după dispariția părinților ei, încât a dezvoltat această boală.

„A venit după un șoc în urma părinților mei. De la supărare… Am făcut și diabet și mi-a pocnit și tiroida. A trebuit să mi-o scoată. Mi-am făcut operație.

Diabetul mă chinuie, mi se face rău dacă nu sunt foarte atentă. N-am voie să mănânc nimic, nici sărat, nici dulce”, a declarat Marilena Chelaru.