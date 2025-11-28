Polițistul Marian Godină a făcut o comparație între generalul Eremia Grigorescu, fost ministru al Apărării și erou de la Mărășești și Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării, dorind să sublinieze faptul că actualii decidenți arată cât de mult a decăzut societatea românească în ultimii 100 de ani.

Godină afirmă că Moșteanu, care are generali și maiori în subordine și „dă ordine pentru a ne apăra țara”, nu știe exact ce studii a absolvit, susținând că ar fi parcurs doi ani de școală într-unul. El atribuie ministrului o deviză ironică: „Eu din scaunul ăsta nu mă dau plecat”.

„Școala Militară de Infanterie și Cavalerie, din București, Școala Specială de Artilerie și Geniu, Școala de Aplicație de Artilerie de la Fontainbleau, Facultatea de matematică de la Sorbona. Ați citit studiile Generalului Eremia Grigorescu, numit și Eroul de la Mărășești. A ocupat și funcția de ministu al apărării. Anterior, a trecut prin toate gradele militare, de la sublocotenent la General. El a folosit celebra deviză "pe aici nu se trece" de la Oituz.

În poza de mai jos e Ionuț Moșteanu. Are în subordine generali, maiori etc. El dă ordine și ne apără țara. Nu știe nici el exact ce studii a absolvit, a făcut doi ani în unul. Ar putea fi autorul devizei "Eu din scaunul ăsta nu mă dau plecat".”, a scris Marian Godină într-o postare pe Facebook.