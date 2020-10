Marcel Ciolacu, Mihai Tudose și încă 9 persoane, amendate pentru încălcarea regulilor anti-Covid. Anunțul Poliției

Polițiștii s-au deplasat la locul evenimentului în urma unei sesizări. Acolo au identificat trei persoane care se aflau în interiorul localului și trei, în exterior. Trei din cele șase persoane erau reprezentanți ai operatorului economic, care au fost amendați pentru că nu purtau mască, a precizat Drăgan.

”Ulterior, au fost efectuate verificări în urma cărora au fost identificate toate persoanele participante și au fost sancționate contravențional.

Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de 21.000 de lei, pentru participarea la o singură masă a mai mult de șase persoane”, a precizat purtătorul de cuvânt al IGPR.

Poliția a precizat că localitatea respectivă se află în scenariul verde, operatorii putând desfășura activități, însă cu respectarea normelor sanitare.

Îmaginile cu liderul PSD au fost difuzate în exclusivitate de Realitatea Plus, sâmbătă seară. În imagini apar 11 persoane, printre care Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose, stând la aceeași masă și fără să respecte nicio regulă anti-Covid.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Lucian Romașcanu a spus că ”lucrurile nu au fost așa cum au fost prezentate.

”Noi ne-am întâlnit... Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am așezat toți la o masă. (...) Lucrurile nu au fost așa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele...”, a spus Romașcanu.

Acesta a susținut că situația a fost verificată de echipajul de poliție chemat la restaurant, care nu a constatat o neregulă.

”Furnizorul acestei fotografii a sunat la 112. (...) A venit un echipaj de poliție. Atâta timp cât a fost echipajul... Au venit, s-au lămurit. (...) Deci, dacă era de sancționat, ar fi fost sancțiune”, a mai explicat social-democratul, care a transmis că regretă incidentul și că recomandă populației să respecte recomandările autorităților.

