„Trebuie să fim corecți și trebuie să spunem că nu a existat în istoria Ministerului Transporturilor atâtea investiții, atâtea decontări și e pentru prima oară, poate și pentru că sunt implicat direct împreună cu dl Sorin Grindeanu, când văd o viziune de ansamblu. (...)

Dacă am fi avut această Autostrada a Moldove, acum ne-ar fi fost mult mai ușor să depășim momentul. Din punctul meu de vedere, prioritatea numărul unu este exercițiul financiar trecut. Vreau să vă anunț că am depășit o absorbție de 93% în acest moment. Mai avem doar octombrie, noiembrie și decembrie să ne încadrăm cu plățile. Am avut și ieri seară cu dl ministru de la MIPE o discuție aplicată pe fiecare proiect.

Normal că dl Grindeanu mi-a spus că mai poate încă 500 de milioane de euro, dacă este loc să mai aducă facturi pe POIM, ceea ce este un lucru bun și mi-aș dori să ajungem pentru prima oară în istoria României să ajungem la o absorbție de 98%, poate 100%, ținând cont de supracontractare. (...) Prioritatea Guvernului rămâne infrastructura (...) și cred că este cazul ca Moldova să aibă autostradă”, a spus Marcel Ciolacu.