Manuscrisele lui Eliade, salvate în ultimul moment

Ministerul a fost luat prin surprindere de anuntul privind scoaterea la licitatie a manuscriselor lui Mircea Eliade. Presa a semnalat licitatia, ministerul... nefiind la curent cu activitatile caselor de licitatie.

Într-un anunţ publicat joi seară pe pagina de Facebook şi pe site-ul instituţiei, Ministerul Culturii a transmis că a solicitat o întâlnire cu reprezentanţii casei de licitatii Historic „în încercarea de a demara negocierile privind achiziţionarea directă a bunurilor dar, din nefericire, aceste negocieri au eşuat din cauze procedurale”.

În urma eşecului, Ministerul Culturii a solicitat Arhivelor Naţionale ale României să se alăture „demersului de salvare a patrimoniului şi să exercite dreptul de preempţiune al Arhivelor Naţionale pentru achiziţionarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic al României”.

Ministerul a apelat la Arhivele Naţionale pentru că statul român nu poate achiziţiona prin exercitarea dreptului de preempţiune decât bunuri de patrimoniu mobil clasate. In acest caz, documentele în cauză nu sunt susceptibile de clasare, având un punctaj mai mic de 150 de puncte, potrivit casei de licitatii Historic.

Daca manuscrisele lui Mircea Eliade ar fi fost vândute, nu ar mai fi putut fi consultate de nimeni, decenii la rând. La licitație era scos inclusiv buletinul de înscriere la Biroul populației, 1932, al lui Mircea Eliade, cu preț de pornire de 500 de euro.

Manuscrisele lui Mircea Eliade care ar fi urmat să fie scoase la licitaţie au fost retrase de la vânzare, a declarat joi preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, potrivit Agerpres.

Licitaţia "În jurul lui Eliade, Cioran şi Blaga - "Manuscrise, dedicaţii şi scrisori" este programată pentru 16 decembrie.

Artefacte, manuscrise originale, fotografii de epocă, volume cu dedicații olografe, documente personale care au aparținut lui Mircea Eliade (1907-1986), Emil Cioran (1911-1995) si Lucian Blaga (1895-1961) urmau a fi scoase la licitatie de casa Historic, în data de 16 decembrie, potrivit unui anunț al casei Historic.

Prețul de pornire pentru "Amurgul gandurilor", caiet manuscris, de Emil Cioran, a fost stabilit la 5.000 de euro. O scrisoare olografă de la Mihail Sebastian pentru Mircea Eliade, 1937, are un preț de pornire de 800 de euro, iar "Cum am devenit huligan", de Mihail Sebastian, cu dedicatie, exemplar bibliofil, are un pret de pornire de 400 de euro.

Potrivit site-ului casei Historic, licitația cuprinde numeroase scrisori trimise pe de o parte, de Eliade, aflat la studii în India, familiei, iar pe de alta, scrisori primite de Eliade din partea membrilor familiei și din partea prietenilor sai, precum Cioran, Alice Voinescu, Sorana Topa, Șerban Cioculescu, Perpessicius și multi altii. La acestea se adaugă volume din proza sa, cu dedicații olografe.

Ministerul a reamintit operatorilor economici, caselor de licitatie sau anticariatelor, obligaţia lor legală:

„Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate în tezaur, pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune de către statul român, prin Ministerul Culturii, şi cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (7)”.

Comunicatul integral al Ministerului Culturii: