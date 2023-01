- Pentru ce ai fost condamnat?

- Pentru crimă.

- De ce ai plecat (la război - n.red.)?

- Am crezut că mi se reduce pedeapsa.

- E ăla căruia i-a spus mama lui „mai bine mureai”.

- A, mama? Ai sunat-o pe mama ta? Și mama ta ți-a spus că mai bine mureai? La naiba! Ești singurul ei copil?

- Singurul.

- De cât timp ești în închisoare?

- De 15 ani.

- Și cât e pedeapsa totală?

- 22 de ani. Am făcut 15. Urma să îmi mai adauge 12 ani.

