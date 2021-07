"Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine într-o perioada în care unuii încearcă să demonstreze că sunt singur. Știți foarte bine că nu sunt singur. Este adevart că avem surprize în fiecare săptămâna, se mai sucește câte unul. Se pot suci presedinții de filaiale, după ce ajung în funcție, miniștrii, unii care au ceva de câștigat imediat sau care au schete în dulap, dar nu poate fi sucită voință mebrilor PNL, a bazei PNL, toți acești colegi ai noștri care bătălie de bătălie, ca niște căuzași, se bat pentru PNL și au grijă ca partdiul să rămân în direcția corectă. În voi am încredere, dragii mei, și din cauza asta nu m-am simțit, nu mă simt și nu mă voi simți niciodată singur și întodeauna voi fi alături de dvs, așa cum și dvs ați fost alături de mine în cele mai grele momente. Vă mulțumesc!", a afirmat Orban, în discursul susținut cu acest prilej.

Potrivit liderului liberal, Brașovul este "centrul, inima României", iar în următorii 5, 7-8 ani de zile trebuie să devină epicentrul investițiilor din România.

"30 de ani, Brașovul a fost ținut aproape în izolare din punctul de vedere al rețelelor de transport. Nu s-a realizat nici autostrada Ploiești-Brașov, nu s-a relizat nici autostrada Brașov-Făgăraș-Sibiu, nu s-a finalizat nici drumul express Brașov- Târgu Mureș. De asemenea, nu s-a întâmplat nimic pe legătura cu Moldova, Brașov-Bacău. Vă aduceți aminte, când am fost premier am veni și am lansat un slogan: Toate drumurile duc nu la Roma, la Brașov. Într-un timp foarte scurt, în colaborare cu un ministru al Transporturilor care, sigur, mă întreb și astăzi de ce a avut o altă preferință, în colaboare cu acest ministru, cu Lucian Bode, am făcut lucruri și pași extrem de hotărâți, exact așa cum nu s-au făcut poate în nicio altă perioadă, decât în perioada în care am fost eu ministru al Transporturilor. În acea perioadă am relaizat și studiul de fezabilitate pe București-Brașov, am demarat și licitația pentru relaizarea contractului de parteneriat public- privat concesiune de lucrări publice, am finalizat selecția, dar când să semnez contractul românii au ales pe altcineva și PNL nu a mai rămas la guvernare. De atunci, din 2008 și până astăzi, pe Ploiești-Brașov practic nu s-a mișcat nimic (...). Sunt convins că într-un an termen de maxim un an și jumătate se va ajunge la semnare acestui contract vital", a arătat Orban.

Printre investițiile extrem de importante din zona Brașovului, liderul PNL a amintit și de construcția aeroportului, spunând: "Toat[ lumea din PNL a început să vorbească despre asta. Până acuma puțin vorbeau despre el. Eu vorbesc despre Aeroportul din Brașov încă din 2008, când am ajuns ministru al Transporturilor și președintele CJ din acea perioadă mi-a spus că încă nu primise aviz de la Romatsa ca să poată să primească investiția de realizare a aeroportului, lucru care a fost primit într-un interval de de maxim 2 luni din momentul în care am aflat. Sunt apropiat de acest proiect (...) L-am susținut cu toată tăria (...) Sunt convins că dacă nu anul ăsta, la începutul anului viitor vom putea ateriza cu un prim zbor pe Aeroportul din Brașov, cu mult-mult timp înainte de a avea o autostradă Ploiești-Brașov."