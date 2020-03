Ludovic Orban, la „Legile puterii”: Am aprobat 2.000 de posturi în plus la DSP-uri și Ambulanță

„Am adoptat două hotărâri de guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății, care vizează simplificări, prorogări de termen, care permit finanțarea mai buna a spitalelor, decontarea serviciilor din spitale,care permit săse accepte tratamente, plăți fără derularea procedurilor obișnuite. Știm foarte bine că aAvem disfuncționalități în legătură cu cardul de sănătate, și aici am intervenit cu reglementari in acest sens pentru a permite derularea in bune conditii a tuturor procedurilor.

Am adoptat o HG pri ncare am majorat cu 2.000 de posturi organigramele DSP și ale serviciilor de Ambulanta de la nivel judetean”, a anunțat luni premierul Ludovic Orban în emisiunea „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.