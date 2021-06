„Sunt 4 ani de când Ludovic Orban a câștigat alegerile pentru conducerea Partidului Național Liberal și de când m-a invitat să fiu alături de el în #EchipaPNL, în cel mai greu moment pentru partid din ultimii ani.

Cu Ludovic Orban - Liderul Dreptei Românești, Partidul Național Liberal a obținut cele mai importante victorii politice din ultimii 30 de ani: alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale în parteneriat cu Președintele Klaus Iohannis, alegerile locale și formarea guvernului condus de un prim-ministru liberal, Florin Cîțu, după alegerile parlamentare.

Dintre toate victoriile, pentru mine, cea mai semnificativă pentru caracterul politic al lui Ludovic Orban este dărâmarea PSD de la guvernare din Opozitie.

PSD obținuse 46% din optiunile de vot după cele mai nereușite alegeri politice pentru PNL in 2016 care, după fuziunea a două partide cu un bazin electoral de peste 40%, a obtinut un dezastruos rezultat de doar 20%, promovând o campanie de tip "suflu nou".

In acest context politic, lipsit de speranță, Ludovic Orban, fără a fi nici măcar parlamentar, a coordonat o gherilă parlamentară timp de 3 ani care a blocat o majoritate nocivă PSD de peste 60% și a salvat România de la dezastrul guvernării PSD.

Astfel, fără legitimație de parlamentar, doar cu buletinul lăsat la intrarea pentru vizitatori și cu 2,6 milioane de voturi în spate din partea românilor pentru PNL, obținute la alegerile europarlamentare, Ludovic Orban a intrat în Parlamentul Romaniei in octombrie 2019 și de unul singur a dărâmat pentru prima dată în 30 de ani un guvern PSD prin moțiune de cenzură!

Tot Ludovic Orban și din nou, tot de unul singur, a negociat susținerea din partea a 7 formațiuni politice diverse pentru un guvern liberal 100%, condus de Președintele Partidului National Liberal, un rezultat fără precedent pentru PNL de la I. G. Duca, in 1933, până în prezent.

Ceea ce a urmat, puțini ar fi anticipat... cea mai dură criză mondială sanitară și economică din ultimul secol. Dar PNL, cu Ludovic Orban Prim-ministru, nu a lăsat România la greu și a trecut țara cu bine prin pandemie.

Iar la finalul pandemiei, tot Ludovic Orban a salvat țara de la o nouă criză politică si a reușit formarea unui nou guvern. Nu vreau sa fiu răutăcios în această zi festiva pentru Președintele PNL dar trebuie să spun că Ludovic Orban, după alegerile parlamentare din 2020, tot de unul singur a reușit formarea unei coaliții de guvernare, conform mandatului dat de partid, în care PNL este cel mai important partid de guvernământ, conduce Guvernul prin funcția de Prim-ministru și majoritatea parlamentară prin funcția de Președinte al Camerei Deputaților.

Pentru mine si pentru cei mai mulți liberali, este clar: adevăratul "suflu nou" pentru PNL a fost alegerea lui Ludovic Orban în funcția de președinte care a învățat din nou partidul să facă opoziție adevărată și să învingă adversarul politic PSD în bătăliile electorale care au urmat.

Ludovic Orban este liderul Partidului National Liberal care dorește și reușește să pună interesele partidului pe primul loc. La multi ani, Președintele PNL, Ludovic Orban!”, a transmis Ionel Dancă, joi.

Ludovic Orban: În aceşti patru ani, am fost în fiecare filială de cel puţin 15 ori

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o vizită pe care a făcut-o în Ialomiţa, că se împlinesc patru ani de când a fost ales preşedinte al PNL, interval de timp în care a fost prezent de cel puţin 15 ori în fiecare filială PNL din ţară.



„Astăzi se împlinesc patru ani de când am fost ales preşedintele PNL. În aceşti patru ani, am fost în fiecare filială de cel puţin 15 ori. Şi nu numai în capitale reşedinţe de judeţ. Şi astăzi am mers prin judeţul Ialomiţa, am mers puţin pe jos, îmi place să fac campanie, îmi place să vorbesc cu oamenii, să ascult oamenii şi să transmit mesajele PNL", a declarat Orban.



Liderul PNL a precizat că, de la începutul campaniei pentru alegerile interne din partid, a fost în peste 20 de judeţe şi că încearcă să îmbine campania pentru alegerile din interiorul PNL cu cea pentru alegerile locale din 27 iunie.