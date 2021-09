Întrebat dacă este vorba despre același om sau aceiași oameni care l-au convins să se retragă din postura de premier desemnat în martie, președintele PNL a spus: „Puneți o întrebare prea complicată. Haideți să readucem aminte care era contextul. Știți foarte bine că în momentul în care am dărâmat Guvernul Dăncilă și am preluat guvernarea obiectivul nostru a fost acela de a organiza alegeri anticipate. După alegerile prezidențiale am și demarat procedura de anticipate, a fost o moțiune de cenzură în care a fost demis guvernul pe care îl conduceam, după care, când Președintele m-a nominalizat tot pe mine, PSD a sesizat Curtea Constituțională și Curtea Constituțională condusă de domnul Dorneanu a stabilit că premierul care este demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi desemnat premier, nu știu pe ce prevederi constituționale, dar e o decizie CCR care este obligatorie – asta, aviz amatorilor, celor care bat toba prin târg că, dacă pică Cîțu, tot Cîțu va fi desemnat, asta așa apropo de această chestiune. n momentul respectiv am desemnat un alt candidat de prim-ministru, l-am desemnat, era să ajungă la vot și noi, având în vedere că obiectivul nostru era derularea procedurii de anticipate și am avut informația certă de la PSD că PSD va vota învestirea Guvernului și ne torpilează procedura de alegeri anticipate, de comun acord am decis să retragem candidatura”.