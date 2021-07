Realitatea PLUS

„Prețul acestui act, vorbim deocamdată de corupție morală îl vor plăti pacienții cu viețile lor, ca să fie foarte clar. S-au mai dat niște tunuri în România: privatizarea Petrom, Bechtel, dar era vorba numai de bani. De data asta este vorba de viața unor oameni, care nu vor mai avea acces la servicii medicale. Actul medical în România este garantat prin Constituție și dreptul la sănătate este gratuit. Ordonanța pe care Guvernul Cîțu a dat-o acum două săptămâni și care a fost anticipată sub aceeași formă, dar anulată în ultimul moment de Guvernul Dăncilă stipulează pe scurt că peste câteva luni de zile pacienții nu mai au drept la asistență medicală gratuită cel puțin pe segmentul de asistență medicală ambulatorie și paraclinică. Vorbim de zeci de mii, chiar sute de mii de oameni care accesau aceste servici gratuite lunar. Doi la mână, a apărut teza aceasta falsă și mincinoasă că bolnavul are dreptul să își aleagă modalitatea de tratament, respectiv stat sau privat în baza contribuțiilor pe care le plătește. Fals. Sistemul de asigurări sociale de sănătate este bazat pe contribuțiile pe care le plătim toți în mod egal, procentual, 10,7% astfel încât unii plătesc mai mult, alții mai puțin în funcție de nivelul de salarizare. Bismarck a început acest sistem, principiul solidarității adică cei mai bogați suportă și pentru cei mai săraci, dar la finalul poveștii rezultă niște servicii medicale cu anumite standarde, garantate de stat și mai ales gratuite”, a declarat fostul președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate Lucian Duță, la emisiunea 100%, de la Realitatea PLUS.

„Transferul de fonduri publice către sistemul privat de sănătate este o chestiune la limita legii, care este în detrimentul pacienților și care sărăcește un sistem de sănătate și așa subfinanțat. Sistemul de sănătate din România este bazat pe cele mai mici contribuții sociale de sănătate, 10,7%", a mai spus Duță.

