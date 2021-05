Ministrul Afacerilor Interne menţioneaza, totodată, că angajaţii MAI trebuie să acţioneze „cu responsabilitate, cu profesionalism, cu calm, dar şi cu fermitate” atunci când situaţia o impune.



„Am spus de fiecare dată: toleranţă zero faţă de cei care fac de râs uniforma de poliţist. Şi la Arad am declanşat cercetările, să vedem exact ce s-a întâmplat ieri acolo. Am fost informat de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române cu privire la cele întâmplate acolo, am demarat cercetările şi nu vom ezita să facem noi curăţenie în propria ogradă, aşa cum am făcut de altfel şi la Secţia 16, unde noi am sesizat Parchetul cu privire la unele fapte ale unor lucrători din Poliţia Română. Aş vrea să înţelegem odată pentru totdeauna că aşa cum în fiecare moment, dar în special în momentele mai delicate, cum au fost cele pe care le parcurgem de un an şi ceva încoace, comportamentul poliţiştilor, al jandarmilor, al angajaţilor ISU, al lucrătorilor Poliţiei de Frontieră în spaţiul public trebuie să fie un model şi acest lucru îl transmit de fiecare dată: să acţioneze cu responsabilitate, cu profesionalism, cu calm, dar şi cu fermitate, atunci când situaţia o impune", a arătat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la Palatul Victoria.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a anunţat joi că face o anchetă după ce, pe reţele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluată de medici, iar martorii din filmare acuză că aceasta a fost bătută pe stradă de poliţişti pentru că nu ar fi purtat mască.



Incidentul ar fi avut loc pe o stradă din comuna Buteni în cursul zilei de miercuri.



"Poliţiştii oraşului Sebiş au fost sesizaţi prin 112 despre faptul că, pe raza localităţii Buteni, o femeie ar fi fost agresată de poliţişti. La faţa locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a preluat o femeie de 50 de ani, aceasta fiind transportată la spitalul orăşenesc Ineu în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se vor efectua cercetări în vederea stabilirii stării de fapt, audierii persoanelor în cauză şi luarea măsurilor legale care se impun. Până la această oră nu a fost depusă nicio plângere", a transmis IPJ Arad în noaptea de miercuri spre joi.



Într-un clip video postat pe Facebook apare o femeie leşinată pe stradă, iar mai mulţi localnici încearcă să ajute victima. Într-un al doilea clip se vede cum femeia este preluată de un echipaj SMURD pentru a fi transportată la spital.



În ambele filmări, martorii afirmă că "Poliţia de la Sebiş a bătut-o" pentru că "a prins-o pe drum fără mască".