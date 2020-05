Dragnea PIERDE și procesul de la Tribunalul UE. Fostul lider PSD trebuie să PLĂTEASCĂ cheltuielile de judecată

Solicitarile lui Liviu Dragnea au fost declarate inadmisibile, potrivit minutei instantei din data de 12 mai,astfel ca fostul lider al PSD trebuie sa plateasca cheltuielile de judecata, inclusiv costul avocatilor care l-au reprezentat in acest proces.



In dosarul Tel Drum, Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.



Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.