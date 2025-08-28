Concertul va avea loc pe 16 decembrie, la Romexpo, și promite să fie o seară de neuitat, plină de energie și ritmuri care au cucerit întreaga lume. Biletele au fost puse deja în vânzare pe rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet.

Organizatorii anunță un spectacol grandios, în care artistul va interpreta cele mai cunoscute piese din cariera sa, de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”. Fiecare moment este construit pe o producție scenică spectaculoasă, cu lumini moderne, proiecții vizuale imersive și coregrafii elaborate, susținute de o trupă live și șapte dansatori. Show-ul este gândit să amplifice energia debordantă a lui Ricky Martin, considerat unul dintre cei mai carismatici entertaineri ai scenei internaționale.

Turneul „Ricky Martin Live” a adunat aprecieri entuziaste în toate țările în care a ajuns, fiind descris drept o explozie de culoare și pasiune. Criticii au remarcat vocea distinctivă a artistului, dar și abilitatea sa de a crea o conexiune specială cu publicul. Concertul de la București nu este doar o reprezentație muzicală, ci o celebrare a unei cariere impresionante, confirmând locul lui Ricky Martin între cei mai iubiți artiști ai lumii.

Fanii pot alege între mai multe categorii de acces – Standing Diamond, Standing Golden și Standing General Access – disponibile pe platformele oficiale de ticketing. România se pregătește, astfel, să trăiască din nou magia unui show semnat Ricky Martin.

