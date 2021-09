George Simion: "Săptămâna viitoare, luni sau marți, va fi citită în plenul reunit și sperăm să fie votată cât mai repede, spre binele României.

Claudiu Târziu: "E bine să reținem că noi, AUR, au anunțat că vom depune o moțiune împotriva guvernului încă de acum 2 săptămâni, am cerut partidelor care au grupuri mai mari să inițieze ele demersurile, au tot amânat, așa că noi am scris textul moțiunii, de 18 pagini, inițial, în urma discuțiile cu cei de la USR am ajutat textul, dar în linii mari a rămas la fel. Ne bucurăm că cei de la USR au renunțat la unele orgolii și ne-am dori ca si cei de la PSD, care tot spus că sunt de partea poporului, să arate cu adevărat că sunt de partea poporului.

George Simion: "Moțiunea nu pică dacă partidele nu sunt ghidate din altă parte, de la instituții sau servicii, nici de la președinte. Președintele Klaus Iohannis îl ține în brațe pe Cîțu si au dorit să-și unească procurorii de la DIICOT și celelalte parchete. Din seara aceasta, guvernul Cîțu, așa cum îl știm, nu mai există!"