Primul semnal puternic care prefigura noile directive de la Kremlin a venit de la Olga Skabaeva, supranumită „păpușa de fier” a lui Putin. Aceasta a vorbit despre o moblizare generală a Occidentului, în fața căreia Moscova trebuie să se mobilizeze cu toate forțele, fără a mai încerca să-și subestimeze adversarul.

În aceeași linie, deputatul Andrei Guruliov, fost comandant adjunct în Armata Rusă, a lansat și el un atac extrem de dur la adresa Occidentului, amenințând Ucraina cu dispariția.

"Unii spun că nu o vor recunoaște (declarația era făcută în așteptarea discursului lui Vladimir Putin, programat inițial marți seară - N.R.). Nu ne pasă nici cât negru sub unghie dacă le vor recunoaște. Facem asta pentru noi, nu-i așa? Ce ne pasă nouă dacă Olaf Scholz o recunoaște, dacă Lituania a măcănit ceva, până la urmă cine sunteți voi?! Sunteți un coș pe corpul Pământului. Ce se va întâmpla azi și se se va întâmpla curând: în opinia mea este clar că decizia de azi înseamnă ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI UCRAINEI. Adică această națiune nu mai există. NU MAI EXISTĂ! Producțiile cinematografice despre Bucea și Izium nu vor schimba asta. Va veni timpul când totul va ieși la iveală. Se va întâmpla mai târziu si FĂRĂ UCRAINA. Ucraina nu există. Istoria Ucrainei e pe cale să se încheie și poate că este un lucru bun", a afirmat deputatul Andrei Guruliov, fost comandant adjunct în Armata Rusă.

No, this is not a cartoonish movie villain. This is Andrey Gurulyov, State Duma deputy, former deputy commander of Russia's Southern military district, asserting that Putin's decision (which he is yet to make public) means the end of Ukraine and the conclusion of its history. pic.twitter.com/Ujc38yeRy6