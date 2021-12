Spanacul crud este cel mai bun mijloc natural pentru curatirea si regenerarea traiectului digestiv.

Consumat in cantitate de 1/2 litri pe zi, a vindecat adesea cele mai grave constipatii in cateva zile sau saptamani. Folosirea purgativelor sau laxativelor chimicale duce la inactivitatea cronica a tesuturilor, muschilor si nervilor intestinali, scrie frunza-verde.ro. Folosirea purgativelor saline are un efect diferit.

Sucul de spanac, pe langa actiunea de purgatie, ajuta si la vindecarea intregului traiect intestinal. Actiunea sa fiind pe cale naturala, nu se manifesta imediat. Uneori, trec 6 saptamani pana la 2 luni de la folosirea lui.

Este esential ca intestinele sa fie curatate de cel putin o data pe zi, insa in mod normal ar trebui 2-3 scaune pe zi. De aceea in timpul tratamentului se va folosi un laxativ care s-a constatat a fi mai eficace, reducand treptat doza pana ce intestinele au revenit la normal ca urmare a sucului.

Alt efect valoros al spanacului este asupra dintilor si gingiilor, in prevenirea pioreii (infectie a gingiilor). Aceasta este o forma usoara de scorbut care rezulta din lipsa anumitor elemente care se gasesc in special in sucul combinat de morcov si spanac. Sangerarea gingiei si degenerarea pulpei dentare este o boala raspandita din cauza alimentatiei cu cereale, zahar si alte elemente nepotrivite.