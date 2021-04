Rareș Bogdan a subliniat că PNL nu va renunța la Florin Cîțu și a amintit că partidul are și sprijinul Președintelui Klaus Iohannis. Prim-vicepreședintele PNL a făcut apel la responsabilitate.

”Variantele noastre sunt extrem de clare. Florin Cîțu a primit girul PNL, a fost votat în Parlament, se află într-un parteneriat cu liderul Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și cu Președintele Klaus Iohannis.

Cîțu trebuia să arate că este premierul României. Înțeleg mutarea celor din USR-Plus pentru cei care îi susțin, era nevoie de o mutare dură,rapidă. Sper foarte mult în responsabilitate, echilibru și rațiune. Dacian Cioloș, Dan Barna, Dragoș Tudorache, Cristian Ghinea, Claudiu Năsui sunt oameni responsabili, care înțeleg că România trebuie să aibă o coaliție funcțională.

Nu cred că o coaliție stă într-un om. Dacă Voiculescu ar fi stat de vorbă cu premierul și nu ar fi avut acele acte ciudate de subordonare... Nu trebuie să uităm că premierul nu poate afla din Monitorul Oficial despre un ordin extrem de important pentru modul în care românii privesc guvernarea. Cred că Florin Cîțu a fost exasperat de ce s-a întâmplat, a fost picătura care a umplut paharul și a ales să renunțe la Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan.

Pe sistemul constituțional românesc, premierul are toate butoanele și are responsabilitatea guvernării, are dreptul să renunțe când consideră că un anumit membru nu merge pe politicile dictate de cabinet să renunțe la el.

Cred că după această zi, în care USR a ridicat foarte mult miza, vom vedea reacții mature și echilibrate. Nu pun scenariul ieșirii USR-Plus de la guvernare. Cred că astăzi au dat satisfacție activiștilor și militanților USR-Plus, ușor deranjați de acțiunea premierului, dar cred că rațiunea va învige și interesul național va fi mai important decât orgoliile.

PNL se bucură de sprijinul Președintelui. Florin Cîțu este primul premier din 31 de ani care înțelege bine mecanismele internaționale pentru că știe foarte bine economie. Noi nu renunțăm la Florin Cîțu.

Eu cred că liderii USR sunt persoane absolut responsabile și nu doresc să împingă România într-o criză majoră. Singura soluție pentru următorii ani pentru o coaliție este una din care să facă parte USR-Plus, alături de PNL. Cred că Florin Cîțu a făcut toate eforturile pentru dialog. Faptul că l-a susținut în toate demersurile pe unul dintre cei mai buni miniștri, Cătălin Drulă, pe ministrul Năsui a dovedit că nu face diferențe. De asemenea, domnul Ghinea, care se află la Bruxelles unde discută PNRR, este unul dintre cei mai apreciați miniștri. Cred că vom depăși acest moment greu”, a declarat Rareș Bogdan.