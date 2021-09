Klaus Iohannis a zburat la New York cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X - FOTO

Președintele Klaus Iohannis a zburat duminică, din București spre New York via Sibiu, cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL). Președintele va participa la segmentul de nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, New York, Statele Unite ale Americii.