"Valul trei a ajuns şi în România şi dacă ne uităm ce se întâmplă în Ungaria şi chiar în Slovacia, Austria, Germania, Franţa chiar, ce restricţii sunt acolo, atunci putem spune că nici noi nu vom fi feriţi de valul trei. Deocamdată nu există o explozie a cazurilor zilnice, dar dacă ne uităm la Terapie intensivă deja există o aglomerare şi o presiune asupra sistemului sanitar. (...) Ce se va întâmpla, dacă incidenţa va creşte sau nu va creşte, dacă va fi o presiune mai mare pe spitale sau nu, în mare măsură depinde de noi. Noi am spus că nu vom merge în direcţia unui lockdown total, sunt nişte măsuri care asigură acea distanţare şi acea posibilitate de a nu se aglomera în spaţii publice, prin care putem ţine sub control pandemia", a declarat Kelemen Hunor, aflat într-o vizită de lucru la Miercurea Ciuc, potrivit Agerpres.



Având în vedere că urmează Paştele catolic şi apoi cel ortodox, ocazie cu care familiile se reunesc, vicepremierul a avertizat că trebuie să fim foarte atenţi, pentru a ne putea întâlni şi în anii viitori cu cei dragi.



"Eu sunt convins că, după ce am trecut de anul trecut, până azi, cu experienţa pe care am dobândit-o, marea majoritate a oamenilor vor înţelege că e ok să ne întâlnim, dar este la fel de important să ne putem întâlni şi peste un an. Sigur, vaccinarea ne ajută, dar suntem încă departe de a spune că am ajuns la 65 - 70% de cetăţeni vaccinaţi, de aceea: atenţie, grijă, responsabilitate. Deciziile pe care le-am luat nu le-am luat de plăcere. Încercăm să găsim, prin aceste decizii nuanţate, o metodă prin care reuşim să ne păstrăm şi libertatea, dar şi sănătatea putem ocroti. Sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor sunt extrem de conştienţi şi responsabili şi ştiu ce au de făcut", a mai spus vicepremierul.