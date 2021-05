"M-as bucura ca dl Duta sa vina sa ne spuna - eu stiu ca banii acestia s-au luat din contractele cu firmele de IT. Daca tot a spus asta cu CIP-urile, sa vina sa ne spuna si asta. Contractele de zeci de milionane de euro din care s-au luat aceste sume fabuloase sunt de acolo. Vom regasi acolo mai multe firme (...). Era zona inchisa, data de sistem. Numai cu ajutorul sistemului intrai acolo. Sa faca publice contractele daca tot s-a hotarat sa vorbeasca inainte de decizia judecatorilor (Duta - n.r.)", a afirmat Rizea.

El a vorbit, in context, despre un soft al unei firme apropiate SRI-ului, soft ptin intermediul caruia s-au furat datele Romanilor. "La fiecare tranzactie facuta, softul arunca un dolar in contul firmei IT. Asta a fost folosit si in 2009 de Traian Basescu. Maior si Coldea isi doreau control absolut si bineinteles ca acest lucru se putea face si prin intermediul cardului de sanatate", a mai spus el.