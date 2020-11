Iranul amenință cu riposta după moartea directorului programului nuclear: „Vom lovi ca fulgerul!”

Consilierul militar al liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, Hossein Dehghan, a promis că „îi va lovi ca fulgerul pe ucigașii lui Mohsen Fakhrizadeh”.

Directorul programului nuclear din Iran a fost asasinat vineri langa Teheran. Mohsen Fakhrizadeh a fost vizat de un atac armat la periferia Teheranului. Agenția de știri semi-oficială Tasnim a relatat că „teroriștii au aruncat în aer o altă mașină” înainte de a trage asupra unui vehicul care îi transportau pe Fakhrizadeh și gărzile sale de corp într-o ambuscadă în afara capitalei Teheran, potrivit Reuters. El a murit la spital, fiind grav rănit.

„Îi vom lovi ca un fulger pe ucigașii acestui martir și îi vom face să regrete ce au făcut”, a scris pe Twitter Hossein Dehghan.

Former Defense Minister Hossein Dehghan reacted to the #martyrdom of prominent physicist, #MohsenFakhrizadeh, saying, “We will come upon the killers of this innocent martyr like a thunder and make them regret what they did.” pic.twitter.com/uSStKvhmWM