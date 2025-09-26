Ce trebuie să știe șoferii despre plata rovinietei

Rovinieta rămâne obligatorie pentru circulația pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. CNAIR le reamintește conducătorilor auto că aceasta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității. Astfel, cei care intenționează să călătorească vineri pot evita riscul de a întâmpina dificultăți tehnice.

Cum se poate achita peajul fără probleme

În ceea ce privește taxa de pod (peajul), șoferii o pot achita până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare trecerii. Acest lucru le oferă timp suplimentar pentru a rezolva plata chiar și în situația în care, în intervalul anunțat de CNAIR, vor apărea întreruperi ale serviciului prin SMS.

Prin acest anunț, instituția recomandă utilizatorilor să se pregătească din timp și să profite de alternativele disponibile, pentru a evita eventuale sancțiuni sau situații neplăcute în trafic.