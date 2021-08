Dupa ce interlopul s-a filmat în timp ce îl ameninţa pe şeful Poliţiei, autoritățile s-au autosesizat și au demarat o anchetă, iar individul a fost ridicat.

Bărbatul di nTârgoviște, supărat că a rămas fără permis după ce a fost prins conducând sub influenţa stupefiantelor, s-a filmat în timp ce îl ameninţa pe şeful Poliţiei di nDâmbovița. În imagini, interlopul scoate un pistol și flutură o grenandă, în timp ce îi jignește pe oamenii legii, relatează Realitatea PLUS.

Socant este ca bărbatul a fost surprins alături de mai mulți lideri politici, la protestele din timpul pandemiei. Astfel că acesta nu este la prima abatere. El a mai fost ridicat dintr-o sală de fitness după ce, în aprillie, în timpul protestelor anti-restricţii, a adresat ameninţări la adresa jandarmilor.

Iulian Surugiu, de la Sindicațul Național al Agenților de Poliție, a declarat, la Realitatea PLUS, că interlopul „a fost autor la un omor, a fost condamnat la 14 ani puscarie, a facut vreo 10, a venit inapoi, a fost sub control judiciar. În timpul în care se afla sub protectie judiciara, a mai savarsit o fapta, culminând apoi cu conducerea sub influența alcoolului”.

După ce a făcut transmisiunile live pe internet, amenințătoare și batjocoritoare la adresa oamenilor legii, bărbatul a fost reţinut de poliţişti. Însă, instanța a decis la vremea respectivă să îl lase liber.