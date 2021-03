Ioana Băsescu și iubitul ei s-au certat ca la ușa cortului. Fiica fostului președinte l-a pus pe bărbat să-și dea cămașa jos pentru a demonstra că nu are microfoane montate.

Ioana Băsescu l-a controlat pe fostul iubit de microfoane

Ioana Băsescu: Auzi, tu ai rămas cu 200 de mii de euro, aşa că nu mai comenta atâta!

Fostul iubit: Care 200 de mii de euro? Care 200 de mii de euro?!

Ioana Băsescu: Atât ţi-au rămas, băiatule!

Fostul iubit: Mie?! Niciodată! (…)

Ioana Băsescu: Ia, dă încoace telefonul în p*** mă-tii de nesimţit! Dă... Ia, deschide-ţi bluza! Deschide-ţi bluza!

Fostul iubit: Mamă, deci, deja... hai, că mă enervezi! Deschide-ţi bluza!

Ioana Băsescu: Păi, deschide-ţi bluza, că eşti în stare!

Fostul iubit: Ai văzut? Ce vrei să mai fac?

Ioana Băsescu: Nu, deschide-ţi bluza că vreau să văd! Nu, deschide-ţi!

Fostul iubit: A... cămaşa?

Ioana Băsescu: Da, da, da! Vreau să văd să n-ai...

Fostul iubit: Dar de ce tre\" să mă zgârii? De ce râzi de mine?!

Ioana Băsescu: Vreau să văd că n-ai tehnică pe tine, băiatule!

Fostul iubit: Asta era ultima! Înţelegi? Asta era ultima! Eu înţeleg că tre\" să fiu eu prostul să cadă şi să răspundă, că n-o să răspundă nimeni altcineva, o să răspund eu...

Conversația apare în motivarea sentinței, document obținut de Realitatea PLUS. Discuția între cei doi a fost folosită ca probă în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009.

Interceptări scandaloase din dosarul campaniei prezidențiale

Fostul iubit: De la fisc, să le dau nişte hârtii şi nişte justificări de cheltuieli. Din noiembrie 2009 cu nişte firme care s-a întâmplat ce s-o fi întâmplat atunci. Şi nu ştiu ce să fac.

Ioana Băsescu: Şi eu ce să fac?

Fostul iubit: Păi, nu ştiu că astea sunt din 2009, din decembrie, noiembrie campanii şi aşa mai departe iar ăştia... eu m-am uitat ce hârtii am găsit acolo sunt nimic, înţelegi? O să mă întrebe „Ce ţi-au prestat? Ce ţi-au făcut ăştia?”. Eu ce să le dau lor?

Ioana Băsescu: Nu ştiu, da\" eu nu ştiu. (…) Auzi, ştii ceva... Când ai încasat nişte bani...

Fostul iubit: Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat nişte bani pe care i-am dat mai departe, toţi. Înţelegi? Mai au rămas...

Ioana Băsescu: Da\" cine te-a pus, mă, să te bagi?

Fostul iubit: Da, m-am băgat eu aşa flower-power?

Ioana Băsescu: Da, tu... Aminteşte-ţi cum stăteai la sediu, cu zilele!

În acest dosar judecătorii au decis ca Ioana Băsescu să fie condamnată la 5 ani de închisoare, iar Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare. Jurnalistul Dan Andronic a fost achitat. Deciziile au fost luate în primă instanță.