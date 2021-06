Președintele american Joe Biden a ajuns deja la Geneva, unde urmează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin. El a fost întâmpinat de președintele Elveției, Guy Parmelin.

Întrebat dacă este pregătit pentru marea întâlnire, Biden a răspuns că este „mereu pregătit”.

Și Vladimir Putin a ajuns la Geneva cu puțin timp înaintea orei 14.00.

Întâlnirea celor doi lideri începe la ora 14.00, ora României. La prima întrevedere sunt însoțiți de secretarul de Stat Antony Blinken și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.





Cooperarea dintre cele două superputeri nucleare, drepturile omului – în special cazul opozantului rus Alexei Navalnîi -, situația din Ucraina și cea din Belarus, precum și relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Rusia sunt câteva dintre temele de pe agenda celor doi lideri.



„Sunt domenii în care putem coopera, dacă alege acest lucru. Dacă refuză să coopereze și se comportă ca în trecut, în legătură cu securitatea cibernetică și alte activități, atunci vom răspunde. Suntem o țară care răspunde”, declara Joe Biden.

Cei doi președinți se întâlnesc la vila La Grange de pe malul lacului Geneva în contextul în care relațiile dintre cele două țări se află la cel mai scăzut nivel din perioada post-Războiul Rece.



În cadrul discuțiilor vor fi abordate și teme de securitate precum expansiunea rusă în Ucraina și în marea Meagră. Pentru țara noastră există mize mari și nu întâmplător Joe Biden a discutat separat cu liderii României, Poloniei și țărilor baltice despre întâlnirea cu Vladimir Putin. SUA reprezintă principalul garant al securității pentru țara noastră și sunt implicate serios în bazele de la Câmpia Turzii, Mihail Kogălniceanu și Deveselu, lucru care în trecut a dus la discuții tensionate între Washington și Moscova.

Discuțiile sunt așteptate să dureze în jur de 5 ore sau chiar mai mult. Cei doi lideri de stat cel mai probabil nu vor participa la o conferință de presă comună, însă fiecare va face declarații pe cont propriu.



După întrevederea inițială, la care vor participa și secretarul de stat american și ministrul rus de Externe, delegația SUA se va extinde. Astfel, se vor alătura discuțiilor consilierul american pe probleme de securitate națională Jake Sullivan, subsecretarul de stat Victoria Nuland, consilierul pe probleme legate de Rusia Eric Green și ambasadorul american de la Moscova John Sullivan.

Președinții Statelor Unite și Rusiei, Joe Biden și Vladimir Putin, se întâlnesc la Geneva, în Elveția pentru prima oară de când liderul de la Casa Albă și-a început mandatul. În plus, întâlnirea are și o altă semnificație. Reuniunea Biden – Putin, prima după zece ani, când cei doi erau vicepreședinte al SUA, respectiv prim-ministru al Rusiei, are loc în același oraș în care liderii american și sovietic, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, dădeau în 1985 startul summiturilor care au contribuit la căderea Cortinei de Fier în Europa.

Miza marii întâlniri din Elveția este imensă, la unul din cele mai importante summit-uri din ultima perioadă. Aceasta se petrece chiar în momentele în care relațiile dintre cele două superputeri care împreună dețin 90% din arsenalul nuclear au ajuns într-un punct critic.