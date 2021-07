Preşedintele CJ, Laurenţiu Nistor, a transmis, luni, primului ministru şi ministerelor menţionate un document în care se menţionează disponibilitatea administraţiei judeţene de a prelua activele libere de orice sarcină financiară, infrastructura şi utilităţile aferente termocentralei.



În document se arată că în urma discuţiilor purtate ambasadorul Indoneziei în România, CJ Hunedoara a identificat posibilitatea ca Termocentrala Mintia să funcţioneze cu cărbune indonezian cu un conţinut redus de sulf, din import fiind posibilă asigurarea unei cantităţi de un milion de tone pe an, timp de zece ani.



„Având în vedere că acest cărbune energetic tip indo 4200 are un conţinut redus de sulf (max. 0,09%) şi de cenuşă (max. 6%) rezultă faptul că Termocentrala Mintia poate funcţiona fără instalaţie de desulfurare timp de 10 ani, cu încadrarea în normele europene de emisii cu actualele instalaţii. Astfel, un contract semnat cu furnizorul indonezian garantează funcţionarea Termocentralei Mintia pe o perioadă de 10 ani (...). Faţă de demersurile anterior precizate, menţionăm că această colaborare pe plan economic în sensul achiziţionării acestui tip de cărbune, nu se poate finaliza decât ca urmare a preluării Termocentralei Mintia de către Consiliul Judeţean Hunedoara", se arată în solicitarea transmis de administraţia judeţeană.



În plus, conducerea CJ Hunedoara apreciază că, în conjunctura actuală, "când preţul energiei electrice a explodat", este justificată menţinerea în funcţiune a termocentralei, ceea ce va permite şi continuarea sistemului de încălzire centralizată în municipiul Deva.



"Această necesitate, a menţinerii unei încălziri centralizate, este cu atât mai mare cu cât o nouă sursă de încălzire nu poate fi pusă în funcţiune înainte de începerea sezonului rece 2021-2022", se precizează în documentul citat.



De asemenea, preluarea Termocentralei Mintia va asigura 500 de locuri de muncă pentru personalul întreprinderii, având în vedere faptul că instalaţiile producătorului de energie trebuie deservite de specialişti.



Termocentrala Mintia face parte din CEH, societate aflată în insolvenţă. În cadrul procesului de restructurare al CEH, de la Termocentrala Mintia vor fi disponibilizaţi circa 700 de angajaţi, adică aproape toţi salariaţii unităţii.