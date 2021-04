Câteva mii de oameni au participat la miting, potrivit presei belgiene. Protestatarii au aprins și un foc mare în parcul din Bruxelles.

Poliția, desfășurată în cordon, călare sau pe jos, a fost atacată cu pietre și sticle când a intervenit. Cel puțin un polițist a fost rănit, transmite AFP.

It is for your own safety:

Belgian police using water cannon, horses, riot gear and drones to disperse a gathering of young people at a park in Brussels today. pic.twitter.com/EQtEzHR2HY