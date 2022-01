Incidentul şocant ar fi avut loc în Ajunul Crăciunului, însă abia acum, după ce imaginile au ajuns în spațiul public, s-a aflat de el.

Scenele greu de descris s-au petrecut pe un câmp de la marginea orasului Brăila, în apropierea stației de epurare, relatează Realitatea PLUS, care citează debraila.ro.

În imaginile publicate se observă cum adolescentul este lovit de mai multe ori în zona capului și batjocorit de bărbat. Agresorul şi-ar fi trimis intenţionat soţia la o întâlnire cu băiatul, tocmai pentru a-i surprinde împreună. Acesta îi reproșează adolescentului o presupusă relație cu soția sa.

Agresorul a mers până la a urina pe victimă, doar ca să se răzbune și l-a amenințat.

Băiatul a anunțat Politia dar nu a relatat și despre gesturile umilitoare ale bărbatului și nu a solicitat îngrijiri medicale după bătaia pe care a primit-o. Tânărul a sunat la 112 după ce ar fi fost lăsat dezbrăcat pe marginea șoselei.

„În urma evenimentului, acesta nu a solicitat ingrijiri medicale de specialitate, in cauza a fost intocmit un dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire. Odată cu aparitia imaginilor in spatiul public se efectueaza verificari in vederea stabilirii situatiei in fapt”, a declarat purtătorul de cuvînt al IPJ Brăila, Mădălina-Geanina Niculae, potrivit Realitatea PLUS.