Cum s-a produs evenimentul nefericit?

Turistul, pe nume Piotr, povestește că a rezervat mașina prin intermediul platformei Booking, optând și pentru o asigurare online. La sosire, reprezentantul firmei l-a întâmpinat politicos, dar situația s-a schimbat radical când acesta a încercat să îi vândă o a doua poliță de asigurare, contra 150 de euro.

Cum Piotr a refuzat, angajatul ar fi devenit agresiv și insistent, amenințând că toate daunele ulterioare vor fi plătite integral din depozitul garantat, arată publicația Onet.

Factură umflată pentru o zgârietură

La predarea mașinii, în ultima zi, același reprezentant a indicat imediat o zgârietură abia vizibilă, solicitând 400 de euro pentru reparație. Turistul afirmă că era vorba de o avarie mai veche, însă obiecțiile sale nu au fost luate în considerare.

Piotr a sunat la Booking pentru confirmarea asigurării, dar, în ciuda discuțiilor, a fost obligat să plătească suma cerută. Mai mult, spune că angajatul a rupt o factură pe care el încerca să noteze că nu este de acord cu situația.

Scandal la aeroport

Conflictul a culminat la plecare, când familia a fost lăsată la terminalul Otopeni. Supărat, turistul a avut un schimb de replici cu reprezentantul firmei, iar acesta ar fi reacționat violent: l-a scuipat pe tatăl său, pensionar, și le-a arătat semne obscene înainte de a pleca în grabă.

Piotr susține că după incident a verificat recenziile companiei și a descoperit că alți clienți au semnalat practici similare: presiuni pentru achiziționarea de asigurări suplimentare și taxe exagerate pentru daune minore.

Cazul ridică semne de întrebare asupra modului în care unele firme de rent-a-car își tratează clienții, în special turiștii străini, și readuce în atenție importanța verificării reputației companiilor înainte de semnarea unui contract.