Potrivit Politiei Capitalei, joi, in jurul orei 18.00, printr-un apel 112, Brigada Politie Transport Public a fost sesizata ca o femeie a fost agresata intr-o garnitura de metrou de catre un barbat necunoscut.

La oprirea in statie, politistii ajunsi acolo l-au imobilizat pe barbat, care era sub influenta alcoolului si care se manifesta agresiv in continuare.

In acest caz se fac cercetari pentru lovire sau alte violente.