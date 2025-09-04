Incidentul deosebit de grav a avut loc miercuri după-amiază, în incinta penitenciarului Giurgiu.

„La data de 3 septembrie, ora 16.20, Poliţia municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către un reprezentant al Penitenciarului Giurgiu, cu privire la faptul că un deţinut a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetări efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că, o persoană privată de libertate, de 32 ani, din judeţul Ialomiţa, ar fi aplicat, pe fondul unui conflict referitor la normele de convieţuire, mai multe lovituri cu un obiect tăietor înţepător confecţionat artizanal din metal, unei alte persoane private de libertate, respectiv unui bărbat, de 33 de ani, din judeţul Galaţi”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Giurgiu.

Surse judiciare spun că deţinutul agresor are deja o condamnare de peste opt ani tot pentru tentativă de omor.

Pe numele lui a fost emis, joi, un nou mandat de arestare preventivă, fiind inculpat pentru aceeaşi infracţiune, potrivit News.ro.

Cât despre deținutul atacat, starea lui de sănătate este una stabilă.