Noi detalii în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei

Potrivit anchetatorilor, unul dintre noii suspecți, un tânăr de 29 de ani, este acuzat de complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare, dar și de complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii publice. El ar fi avut o înțelegere prealabilă cu autorul și l-ar fi sprijinit atât înainte de atacul din 13 august 2025, cât și ulterior.

În noaptea respectivă, în jurul orei 04:30, bărbatul de 27 de ani a tras un foc de armă către agenții de pază ai unui local din Centrul Vechi, folosind un pistol letal deținut ilegal. Procurorii spun că complicele său i-ar fi pus la dispoziție logistică și resurse materiale pentru comiterea faptei și ulterior l-ar fi ajutat să evite răspunderea penală.

Mai mult, anchetatorii susțin că acesta a continuat să-l sprijine și după primul incident. Astfel, pe 20 august, la ora 02:00, autorul a tras șase focuri de armă – tot cu un pistol ilegal – către tavan și către clienții aflați pe terasa aceluiași local.

În același dosar, alți doi cetățeni turci, de 27 și 30 de ani, sunt acuzați că, între 20 și 26 august, au încercat să obstrucționeze ancheta. Unul dintre ei i-ar fi facilitat accesul complicelui într-o locuință vizată de percheziții, pentru a sustrage probe, și ar fi încercat să-l ajute să părăsească România. Celălalt ar fi ascuns informații în timpul audierilor, i-ar fi transmis detalii despre declarațiile date și, la rândul său, ar fi încercat să-i asigure fuga din țară.

Toți cei trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În prezent, în dosar se află în arest patru cetățeni turci: presupusul autor al împușcăturilor, complicele său direct și cei doi bărbați cercetați pentru favorizarea făptuitorului.

