Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă, marţi după amiază, că luni procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un bărbat în vârstă de 19 ani, cetăţean turc, inculpat pentru complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare, complicitate la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, complicitate la uz de armă fără drept şi complicitate la tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Tânărul e suspectat că, în urma unei înţelegeri prealabile, l-a ajutat pe bărbatul de 27 de ani care a tras cu o armă letală în Centrul Vechi din Bucureşti, atât înainte, cât şi ulterior momentelor în care acesta a folosit pistolul.

„Complicele s-a întâlnit cu autorul şi l-a însoţit pe acesta în zona săvârşirii faptelor şi a preluat de la acesta bunuri care i-ar fi îngreunat scăparea, acordându-i în acest mod ajutor material şi moral. Ulterior, complicele l-a sprijinit moral pe autor şi, în baza unei înţelegeri prealabile, a efectuat activităţi menite să îngreuneze identificarea şi prinderea autorului care, la data de 20.08.2025, în jurul orei 02:00, a tras şase focuri de armă, cu un pistol letal deţinut ilegal, în direcţia tavanului şi a persoanelor aflate pe terasa aceluiaşi local, fără a nimeri vreo persoană”, informează, marţi, anchetatorii.

Tânărul de 19 ani a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar luni, 25 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

În acelaşi dosar este arestat şi un bărbat de 27 de ani autorul faptelor.

Potrivit anchetatorilor, în 13 august, în jurul orei 04.30, bărbatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deţinut fără drept, a mers într-un local din Centrul vechi al Bucureştiului, de unde a urmărit doi agenţi de pază ai localului şi, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a tras un foc de armă în direcţia acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coş de gunoi din apropiere.

Exact la o săptămână după acest incident, în 20 august, în jurul orei 02.00, cetăţeanul turc a revenit în acelaşi local, având asupra sa alt pistol letal, deţinut fără drept, şi a tras şase focuri de armă înspre tavan şi în direcţia persoanelor aflate pe terasa localului, fără a răni pe cineva. Ulterior, Turcul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coş de gunoi.

„Prin aceste acţiuni, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri”, precizează anchetatorii.