Cele mai populare târguri de Crăciun din România se găsesc în mai multe orașe precum București, Craiova, Sibiu sau Cluj.

În București, West Side Christmas Market din Drumul Taberei sau Târgul de Crăciun din Piața Constituției sunt printre cele mai populare, dar nu sunt singurele. Alt târg de Crăciun popular este Laminor Winter Wonderland.

Anul trecut, West Side Christmas Market s-a deschis pe 28 noiembrie. Timp de o lună, bucureștenii și turiștii au participat la diverse concerte și activități. Târgul de Crăciun are propria sa pagină de Facebook, unde vor fi anunțate detalii precum data deschiderii, dar și viitoarele concerte și alte evenimente.

Ediția 2025–2026 a Târgului de Crăciun organizat de Primăria Generală a Capitalei va fi cea mai amplă din ultimii ani. Se va desfășura între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, în trei locații din București, organizate în paralel.

Piața Constituției – va rămâne locația principală, cu scena centrală pentru concerte, o scenă secundară, DJ set-uri, Casa lui Moș Crăciun, roată panoramică, carusel supraetajat și un roller coaster.

Piața Universității – va fi amenajată o zonă cu food trucks, brad de Crăciun și decoruri tematice.

Esplanada Operei Naționale – va găzdui un târg organizat în parteneriat cu Opera, cu scenă pentru concerte și căsuțe decorate festiv, unde se vor comercializa produse alimentare și non-alimentare.

Târgul de Crăciun din Sibiu revine în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul într-un punct de atracție esențial în sezonul de iarnă. Detaliile complete despre programul și atracțiile ediției vor fi publicate în curând.

Și anul acesta va avea loc Târgul de Crăciun Cluj-Napoca 2025 cu o roată panoramică, un carusel pentru cei mici, dar și zeci de căsuțe cu bunătăți calde, mâncăruri tradiționale, dar și obiecte tradiționale românești. Târgul are loc în perioada 21 noiembrie – 1 ianuarie 2026.

Timișoara își dă întâlnire cu magia sărbătorilor de iarnă la finalul lunii noiembrie. Deschiderea Târgului de Crăciun Timișoara 2025 a fost reprogramată pentru 30 noiembrie

Ediția din acest an de la Târgul de Crăciun Craiova 2025 va avea o temă inspirată de povestea Spărgătorul de Nuci și își propune să aducă în prim-plan produse inedite de sezon, dar și momente artistice speciale, dedicate atât celor mai mici, cât și adulților. Acesta se desfășoară în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun Brașov 2025 este printre cele mai așteptate evenimente care au loc odată cu venirea Sărbătorilor de Iarnă, mai ales pentru cei care vor merge să schieze pe Valea Prahovei, dar și în Poiana Brașov. Anul acesta, târgul va avea loc în perioada 29 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Programul și durata târgurilor

Târgurile de Crăciun din România încep încă de la jumătatea lunii noiembrie, deschizând porțile vizitatorilor în mai multe orașe. Iată calendarul oficial anunțat pentru 2025:

• Sibiu: 14.11.2025 – 04.01.2026

• Craiova: 14.11.2025 – 04.01.2026

• Cluj‑Napoca: 21.11.2025 – 01.01.2026

• Oradea: 28.11.2025 – 26.12.2025

• Timișoara: 23.11.2025 – 07.01.2026

• Iași: 30.11.2025 – 05.01.2026

• București, Piața Constituției: 29.11.2025 – 28.12.2025

• București, Parcul Drumul Taberei (West Side Christmas Market): datele urmează să fie anunțate (anul trecut: 28.11 – 27.12)

• București, Hala Laminor (Laminor Winter Wonderland): datele urmează să fie anunțate (anul trecut: 28.11 – 06.01)

• Sighișoara: 01.12.2025 – 04.01.2026

