Pentru stingerea incendiului intervin echipaje de pompieri de la Detașamentul Târgu Secuiesc.



Potrivit sursei citate, aproximativ 70 de baloți de paie, aflați în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului, situată pe strada Gării din orașul Covasna, ard mocnit, cu degajări mari de fum, fără posibilitate de propagare.



"Acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu opt cadre, și un echipaj SMURD B2. Ard mocnit circa 70 de baloți de paie în interiorul fostei fabrici, cu mari degajări de fum, fără posibilitate de propagare", au precizat reprezentanții ISU Covasna.

