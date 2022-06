O rafinărie de petrol din Rusia, aproape de granița cu Ucraina, e lovită de o dronă. În urma impactului, a izbucnit un incendiu, au anunțat serviciile de urgență locale, citate de Reuters.

A fire broke out at the Novoshakhtinsk refinery in #Rostov region, #Russia. It looks like explosives were dropped on the plant from a drone. pic.twitter.com/JOguzEtG54