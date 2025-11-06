Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alex Crișan, a transmis că pompierii militari din Câmpeni intervin, joi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un bar.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 mp, cu degajare mare de fum, a mai spus reprezentantul instituției.

”Până la sosirea forțelor de intervenție, din interiorul clădirii s-au autoevacutat aproximativ 20 de persoane”, a transmis Alex Crișan.

Purtătorul de cuvânt al ISU a ținut să precizeze faptul că se acționează în continuare pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.